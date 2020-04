Ritorno a scuola, Ascani: “Dalla riapertura delle scuole dipende la tenuta economica del Paese”

Il Ministero dell’Istruzione è alle prese con l’emergenza coronavirus e il possibile ritorno in classe prima della fase dell’anno.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un post su Facebook, ha annunciato una cabina di regia con esperti per trovare soluzioni idonee per uscire dalla crisi.

Poco dopo anche il vice ministro Anna Ascani è intervenuta sull’argomento: “Questa mattina c’è stata una importante riunione di maggioranza per capire come gestire la fine di questo anno scolastico e l’inizio del prossimo. Ci sono tanti temi aperti da trattare. Dalla riapertura delle scuole dipende la tenuta anche economica e sociale del paese ma senza fare passi falsi: dobbiamo garantire la salute e la sicurezza”.