Ritorno a scuola il 14, il professor Ricciardi è stato frainteso: in Italia si può, lieve aumento dei contagi

Il professore Walter Ricciardi, docente di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della salute, non ha mai detto che le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole in Italia possono “essere a rischio se la circolazione del virus riaumenta“.

“Parlavo di altri Paesi”

A rettifica di quanto interpretato da tutte le testate giornalistiche durante la trasmissione, Agorà Estate, su Rai 3, Ricciardi ha tenuto a specificare che a settembre “le scuole riapriranno e si sta facendo di tutto per riaprirle in sicurezza. Parlavo di altri Paesi dove la curva dei contagi si è rialzata in modo preoccupante. In Italia, fortunatamente, non è ancora così e dobbiamo fare di tutto per tenere la situazione sotto controllo» ha precisato in una nota Ricciardi.

La curva epidemica preoccupa in Spagna e Croazia

A proposito dell’aumento costante dei contagi dell’ultimo periodo, con 642 nuovi positivi registrati in Italia il 19 agosto e un incremento anche di ricoveri e terapie intensive, Ricciardi ha detto che “dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna e la Croazia si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei Paesi oggi non si potrebbe votare, in Italia ancora sì”.