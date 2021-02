Ritorno in DAD in molte realtà, ma non in tutte. Perché?

La variante inglese del Sars-Cov-2 è molto più contagiosa e infetta maggiormente i bambini che, come purtroppo si sta constatando in queste ore, non solo la veicolano, ma ne subiscono i sintomi, a volte molto gravi.

La didattica a distanza è l’ultima spiaggia considerabile, ma prima si sarebbero potuti abbassare notevolmente i rischi, dimezzando le classi in due turni, garantendo un reale distanziamento, eliminando la mensa in presenza, come espresso nelle proposte presentate dal Coordinamento Nazionale Scienze della Formazione Primaria.

A Bologna, per citare solo una città, la situazione è talmente preoccupante che chiuderanno le scuole di ogni ordine e grado, a partire da lunedì 1° marzo 2021. Tutte le scuole, tranne l’infanzia e i nidi, perché, si sa, in una fascia d’età in cui non è richiesto di indossare la mascherina il virus non circola!Si apprende con crescente preoccupazione che la scuola non è il luogo in cui costruire un sapere collettivo in una comunità educativa, che sa riflettere e crescere, ma un parcheggio, anche a basso costo.

In quest’ottica non stupisce che la politica, finora, non abbia valorizzato la formazione degli insegnanti né abbia garantito una didattica di qualità. Solidarietà ai colleghi e alle colleghe di Bologna che, in una situazione allarmante, si sono presentati a lavoro con senso di responsabilità e professionalità e tanto sostegno ai colleghi dell’infanzia, ancora in presenza da lunedì.

Hanno pari dignità di tutti i docenti di ordine e grado e hanno diritto alla sicurezza come ogni cittadino. Infine, un ringraziamento immenso, visto che nessuno ha pensato di farlo prima, a tutti gli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che, dall’inizio dell’anno scolastico, hanno prestato servizio nella scuola italiana in presenza, rafforzando e consolidando gli obiettivi di apprendimento dello scorso anno e lavorando instancabilmente per essere in linea con la progettazione e la programmazione dell’anno corrente.

Non sono eroi, hanno fatto il loro dovere e aspettano, pazientemente, soluzioni immediate e concrete. Un Paese senza la scuola è un Paese che ha fallito.

Coordinamento Nazionale Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento