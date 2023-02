Romanae Disputationes dal 22 febbraio con Massimo Recalcati: che cos’è reale?

Quest’anno le Romanae Disputationes avranno un ciclo di incontri con importanti ospiti, mentre l’evento è stato pensato per approfondire il tema della X edizione del Concorso nazionale di filosofia per la secondaria superiore Romanae Disputationes: “Che cos’è la realtà?”.

Dalla neonata collaborazione tra ApiS, Pandora Rivista e Telemaco Bologna, è stato organizzato per mercoledì 22 febbraio, in presenza e in diretta streaming dalla Biblioteca Salaborsa di Bologna, l’evento con il Dott. Massimo Recalcati sul tema “Il reale non è la realtà”.

Che cos’è reale? Ciò che diviene e si corrompe esiste, oppure si può definire reale solo ciò che permane sempre identico a se stesso? Ciò che è virtuale ha un grado di realtà pari a quello dell’esperienza empirica? Può il linguaggio rispecchiare il reale, oppure la realtà è inafferrabile e non esauribile attraverso la parola? Qual è il grado di realtà che caratterizza il sapere? Gli affetti e i legami sono reali?

Queste sono solo alcune delle domande su cui sono stati chiamati a riflettere gli studenti e le studentesse che, con l’aiuto dei propri docenti, singolarmente o in team, hanno dovuto elaborare un contenuto filosofico originale in forma scritta, video o monologo, preparandosi inoltre al torneo di disputa filosofica Age contra, che si terrà in occasione del Convegno finale, con 1000 studenti da tutta Italia i prossimi 22 e 23 marzo 2023 presso il Teatro Duse di Bologna e in diretta streaming, insieme a lezioni, sintesi dei lavori e premiazioni finali.

L’evento con Massimo Recalcati anticipa la due giorni finale di RD dei prossimi 22-23 marzo, quando arriveranno da tutta Italia i 1000 finalisti del concorso nazionale di filosofia Romanae Disputtaiones, riconosciuto tra i progetti per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR, presso il teatro Duse di Bologna.