Sammy Basso, una scuola verrà intitolata in suo nome alla presenza di Valditara: ecco quando sarà inaugurata e dove

Sammy Basso, una scuola verrà intitolata in suo nome alla presenza di...

Una scuola verrà intitolata al biologo vicentino Sammy Basso, il giovane affetto dalla rarissima sindrome della progeria di Hutchinson-Gilford scomparso lo scorso ottobre a soli 28 anni. Ecco quando e dove si terrà la cerimonia di inaugurazione. Lo riporta La Repubblica.

La cerimonia

La scuola intitolata a Sammy Basso, un istituto comprensivo della provincia di Campobasso, verrà inaugurata la mattina del prossimo 31 marzo, alla presenza dei genitori del giovane e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

La scuola molisana sarà la prima in Italia a portare il nome del giovane. “Sammy Basso – ha detto la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale (Usr), Maria Chimisso, al Mattino di Padova – è stato un esempio di come la conoscenza possa essere un potente strumento di emancipazione e di lotta contro le difficoltà della vita. Dedicare una scuola al suo nome significa lasciare un’eredità di valori forti ai nostri studenti, come la voglia di apprendere, il desiderio di contribuire al bene comune e la capacità di affrontare ogni ostacolo con il sorriso. È un segnale che va oltre il Molise, toccando tutto il mondo della scuola italiana”.

Sammy Basso, chi era e cosa è la progeria

Come riporta RaiNews, Basso era il più longevo malato al mondo affetto dalla sindrome della progeria di Hutchinson-Gilford, una patologia ultra-rara caratterizzata da “invecchiamento precoce” delle cellule e dell’organismo ma non del cervello.

Nato il 1º dicembre 1995 a Schio, alla nascita non presentava alcun segno della malattia. Quando il piccolo aveva poco più di due anni, i medici del Dipartimento di pediatria della Azienda Ospedaliera-Universitaria di Padova hanno consigliato ai genitori di Sammy di sottoporlo a una consulenza genetica, che ha permesso di giungere alla diagnosi di progeria.

Conosciuto per le molte apparizioni televisive e interviste riguardo l’attività dell’associazione e riguardo la sua malattia, diventò particolarmente conosciuto in Italia dopo la messa in onda del docu-film National Geographic intitolato ‘Il Viaggio di Sammy’, che racconta il suo viaggio lungo la Route 66, negli Stati Uniti, da Chicago a Los Angeles, con i genitori ed uno dei suoi migliori amici, Riccardo.

Nonostante la malattia Sammy, dopo aver conseguito la maturità scientifica al Liceo Scientifico a Bassano del Grappa, si era laureato in Scienze naturali e Molecular Biology all’Università di Padova.