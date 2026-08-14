Sara Curtis, i genitori della nuova stella del nuoto: “A scuola se non prendeva un voto alto si faceva interrogare di nuovo”

Sara Curtis, vent’anni il prossimo 19 agosto, è la nuova stella del nuoto italiano. La campionessa ha ottenuto ieri, 13 agosto, la medaglia d’oro nei 50 metri dorso agli Europei di Parigi e ha stabilito un nuovo record del mondo.

L’atleta è stata chiamata in serata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che le ha fatto le congratulazioni. Oggi Il Corriere della Sera ha intervistato i genitori della piemontese, ovviamente emozionatissimi, che hanno raccontato alcuni aneddoti sulla figlia.

L’aneddoto

“Non vuole perdere nemmeno a Monopoli. Sara ha un sorriso magnetico che può mettere in ombra la sua vera forza, la motivazione. La sua serietà mi ha sempre stupito sin da piccina. Anche a scuola. Se non prendeva un voto alto lei si faceva interrogare di nuovo. Mia figlia è volontà, impegno, disciplina”, hanno raccontato.

La ricerca

La ricerca di qualche anno fa “I Giovani, lo Sport e lo Studio” – realizzata da Skuola.net coinvolgendo un campione di 2.800 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 24 anni nelle settimane precedenti l’inizio dell’anno scolastico e accademico – evidenzia come con ben 4 giovani su 10 che dichiarano di praticare sport proprio per sentirsi meno stressati, mentre 1 su 2 lo fa per mantenere un aspetto armonioso e salutare.

I benefici dello sport non si fermano quindi al corpo, ma si estendono anche alla mente. Così, chi pratica regolarmente attività fisica – dall’agonistica (21%) alla saltuaria (21%) passando per quella costante ma amatoriale (29%) – dimostra di affrontare pure la scuola e la vita quotidiana con maggiore serenità e determinazione.

In tutti gli indicatori della ricerca, il campione degli “sportivi” registra mediamente un 10% in più di persone che hanno un approccio positivo alla vita, che sono maggiormente sicure di sé, che hanno un rapporto migliore con altri, che si confidano di più con il prossimo e, elemento non secondario, che hanno un rendimento scolastico più performante.

Tra chi pratica sport si riscontra dunque un atteggiamento più positivo verso gli studi e una maggiore capacità di porsi obiettivi a lungo termine.