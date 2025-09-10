Sasso (Lega): inizia iter della nostra risoluzione contro l’islamizzazione a scuola. Basta con l’integrazione al contrario

Qualche giorno fa, avevamo parlato della risoluzione in Commissione Cultura, presentata da Rossano Sasso, capogruppo in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione e deputato della Lega, per chiedere al Governo di vigilare sulle attività scolastiche riguardanti la religione islamica e, più in generale, i temi sensibili.

Nelle ultime ore lo stesso Rossano Sasso ha definito i tempi della risoluzione:

“Domani prenderà ufficialmente il via in Commissione l’iter della nostra risoluzione, con cui chiediamo al Governo un impegno chiaro: garantire che le attività scolastiche, soprattutto quelle legate al tema dell’Islam, non diventino strumenti di propaganda ideologica contraria ai principi del nostro ordinamento. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a episodi sempre più frequenti e inquietanti: visite scolastiche in centri islamici – come accaduto a Sesto San Giovanni, Crema e Treviso – dove sono state svolte attività quanto meno discutibili, che sollevano interrogativi legittimi su una possibile strumentalizzazione politica o religiosa, mascherata da iniziativa didattica.

Abbiamo ancora vivo il ricordo dei bambini inginocchiati in una moschea e di un imam che recita versetti violenti del Corano in una classe. Non possiamo accettare che la scuola italiana, in nome di una presunta neutralità, venga trasformata nel veicolo di un’’integrazione al contrario’ che di fatto finisce per sottomettere la nostra cultura e i nostri valori. Per questo proponiamo l’introduzione del consenso informato da parte delle famiglie per tutte le attività extracurricolari sensibili, comprese quelle a contenuto religioso. La Lega ha una posizione chiara: la scuola deve rimanere un luogo laico, di formazione, non di imposizione. L’Islamizzazione strisciante di alcune attività scolastiche non solo è inaccettabile, ma rappresenta una vera e propria minaccia ai valori su cui si fonda la nostra convivenza civile”.