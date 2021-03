Save the Children per i bambini, contro le “sfide estreme” [VIDEO]

Da Save the Children, Organizzazione non governativa che da più di un ventennio sviluppa attività e progetti rivolti all’infanzia, arriva un simpatico video che contiene consigli e suggerimenti per adulti e genitori per prevenire i rischi delle sfide estreme online sempre più frequenti anche sotto ai 10 anni

Il video è stato realizzato da Pika Palindromo, creator e youtuber, e vuole fornire un contributo importante alla prevenzione dei rischi ai quali sono esposti i minori, spesso giovanissimi, nella loro vita social in rete.

In particolare il video mette in guardia soprattutto dalle cosiddette sfide o challenge sempre più diffuse sul web e che suscitano l’interesse di un numero sempre maggiore di bambine, bambini e adolescenti spesso non consapevoli dei possibili pericoli connessi a queste pratiche.

Nel video Save the Children propone alcuni suggerimenti pratici per genitori e adulti di riferimento rispetto a come comportarsi con i propri figli: