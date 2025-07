Scena muta Maturità, una studentessa: “Ambiente troppo competitivo e disumanizzante”

Si continua a parlare di studenti che hanno sostenuto l’orale della Maturità facendo scena muta per protesta. Stavolta è il turno di una studentessa di Belluno, Maddalena Bianchi che, attraverso la Rete degli Studenti Medi, ha definito l’ambiente scolastico “troppo competitivo e perciò disumanizzante”. Da qui la decisione di scrivere al Ministro Valditara:

“Ho scelto di fare un discorso al posto del normale esame di maturità perché sentivo il bisogno di sfogarmi e di far conoscere alla commissione la persona che sono realmente. Nei 5 anni delle superiori, infatti, – scrive Maddalena – ho trovato raramente professori che cercassero di capire veramente noi studenti; non dico che gli insegnanti debbano diventare psicologi ma secondo me un minimo di umanità ci dovrebbe essere nel rapporto con gli alunni. Inoltre, purtroppo, ho sempre trovato l’ambiente scolastico decisamente troppo competitivo e perciò disumanizzante“.

“La risposta del ministro Valditara mi ha fatto riflettere: se degli studenti hanno deciso di non sostenere l’ultima parte dell’esame (cosa che non era in alcun modo vietata, almeno fino ad ora) per esporre la loro visione del sistema scolastico perché non ascoltarli cercando di risolvere i problemi da loro dichiarati? Evidentemente il governo ha paura del dissenso e attua una forte repressione che farà diventare la scuola ancora più terribile di ciò che già è; di sicuro non era questo il risultato a cui tendevo quando ho fatto ciò che ho fatto, però almeno è la prova evidente di quanto il sistema sia arretrato. Se i giovani sono il futuro allora ascoltiamoli nel presente!”.

Paolo Notarnicola, coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi ha così commentato: “Valditara, come al solito, teme il confronto e qualsiasi possibilità di critica e agisce nell’unico modo che conosce: reprimendo. Il ministro poteva scegliere di ascoltare e capire le problematiche di una scuola che fa sempre più della competizione un modello. Invece ha scelto di eliminare la possibilità che episodi di questo tipo riaccadano, prevedendo la bocciatura per gli anni a venire anche per chi ha tutti gli elementi e i crediti per passare l’anno. Una scelta unicamente repressiva!”