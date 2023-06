Scioglimento delle riserve e inserimento titolo sostegno per chi è in GAE. Tutte le novità

Scioglimento delle riserve e inserimento titolo sostegno per chi è in GAE....

Le graduatorie ad esaurimento del personale della scuola prevedono di norma, la possibilità di iscriversi con riserva agli aspiranti beneficiari di riserve o in procinto di acquisire un titolo di specializzazione come il sostegno o di didattica differenziata.

Procedura scioglimento della riserva

Con decreto ministeriale del 28 febbraio 2023 sono dettate i tempi e procedure per lo scioglimento delle riserve per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva da sciogliere entro una determinata data.

Modalità e tempi per la presentazione della domanda

Le domande per l’inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento devono essere presentate agli UST che hanno gestito la relativa domanda, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 4 luglio 2023 esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni tecniche che verranno rese con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero.

Scioglimento della riserva beneficiari legge 68/99

I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 68/99 e successive modifiche, al fine di continuare a beneficiare della riserva dei posti nelle graduatorie ad esaurimento hanno l’obbligo di presentare il titolo che da diritto alla riserva entro la data del 4 luglio 2023 oltre alla dichiarazione di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Scioglimento delle riserva per gli specializzati nel sostegno e nei metodi didattici differenziati

I docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento possono sciogliere la riserva a condizione di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno del 2023 avendo tempo a presentare la domanda entro il 4 luglio 2023 con le modalità sopra esposte. Entro gli stessi tempi e con le stesse modalità possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati conseguiti entro il 30 giugno 2023, ai fini dell’inclusione nei relativi elenchi.

Dichiarazioni nella domanda

L’aspirante nel presentare la domanda, ognuno per ciò che di sua competenza, deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i dati personali al fine della valutazione di titoli, pena l’esclusione e:

• il titolo di abilitazione e l’eventuale titolo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguito

• il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione

• il titolo di specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati conseguito.