Scioglimento riserva sostegno e GaE, domande dal 15 giugno al 2 luglio – PDF

Lo scorso 11 giugno, è stata pubblicato dal Mim l’avviso relativo alle funzioni telematiche per due istanze:
Nel primo caso si tratta dell’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno per i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro l’a.a. 2025/2026 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2026.
Nel secondo caso si tratta delle operazioni annuali relative alle GaE. Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2026/27 è fissato al 30 giugno 2026.
Le funzioni saranno disponibili nel periodo compreso tra il 15 giugno 2026 (h. 12,00) e il 2 luglio 2026 (h.23,59).
Nell’avviso si ricorda che “Qualora la provincia di inserimento in GAE coincida con quella delle GPS, l’iscrizione nelle GPS non può avvenire per le classi di concorso/tipologie di posto per le quali gli aspiranti sono presenti a pieno titolo nelle GAE. Tale limitazione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di
abilitazione”.
Pertanto, qualora un aspirante risulti già iscritto a pieno titolo nelle GPS di I fascia nella medesima provincia di iscrizione in GaE e intenda sciogliere la riserva in GaE o iscriversi negli elenchi del sostegno, potrà procedere con l’invio dell’istanza, ma verrà cancellato dal medesimo insegnamento presente nelle GPS.