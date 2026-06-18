Gae e Gps, scioglimento delle riserve e 150 preferenze: tutto quello che c’è da sapere. DIRETTA ORE 16.00

Indice La diretta della Tecnica risponde live

Altro che “fine della scuola”. Giugno è un mese ricco di adempimenti per il comparto dell’istruzione, e non solo perché in questi giorni si celebrano gli esami di maturità. Tante le scadenze da tenere d’occhio anche per i docenti, a partire da quelle legate alle Gae (Graduatorie ad esaurimento) e le Gps (Graduatorie per le supplenze). Ma si avvicina anche l’appuntamento con le centocinquanta preferenze, tra i più attesi per gli insegnanti, che interessa migliaia di docenti da Nord a Sud del Paese.

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per coloro che sono inseriti in Gae e Gps? Chi sono i docenti interessati alla scelta delle centocinquanta preferenze? E ancora, si parla di ripescaggio nelle convocazioni delle supplenze, ma cosa si intende davvero con questo termine? Quali sono le sanzioni per i rinunciatari e per chi abbandona una supplenza?

La diretta della Tecnica risponde live

Risponderemo a queste domande – e a tante altre – nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 18 giugno alle ore 16.00. Ospite il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.