Sciopero 10 dicembre: adesione più alta fra i dirigenti rispetto a docenti e Ata

Secondo i dati disaggregati relativi allo sciopero del 10 dicembre, la categoria che, in percentuale, avrebbe aderito più delle altre sarebbe quella dei dirigenti scolastici.

I numeri, almeno per ora, parlano chiaro: alla protesta ha partecipato 361 dirigenti sui 6.013 rilevati, pari al 6,5%.

Il dato è leggermente superiore a quello dei docenti: 41.601 in sciopero su un totale di 713.751 (6,39%).

Fra gli Ata l’adesione è stata ancora più bassa: 10.555 su 208.029, pari al 5,71%.

Nel personale educativo si contano 61 scioperanti (2,83%).

Intanto i sindacati che hanno proclamato lo sciopero (Cgil, Uil, Snals e Gilda) parlano di una protesta importante anche se non straordinaria sotto l’aspetto numerico.

Pino Turi, segretario generale di Uil Scuola, usa una metafora e dice che i sindacati hanno avviato un processo, come quando una palla di neve inizia a scivolare a valle e poco per volta si trasforma in una valanga.