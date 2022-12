Sciopero generale contro la legge di bilancio regione per regione: si parte il 12 dicembre in Calabria

Per il mese di dicembre sono stati indetti numerosi scioperi regionali per protestare contro la legge di bilancio del Governo Meloni, organizzati da alcuni sigle sindacali.

Quando saranno gli scioperi generali?

Si partirà lunedì 12 dicembre in Calabria, con uno sciopero indetto da Flc-Cgil. Il 13 dicembre si proseguirà in Sicilia, dove si sciopererà per sole 4 ore, e Umbria (Flc-Cgil). Il giorno successivo, il 14 dicembre, sarà il turno di Veneto e Puglia (Cgil) e di Valle D’Aosta (Cgil e Uil). In Puglia lo sciopero durerà solo 8 ore. Il 15 dicembre scioperi in Abruzzo (Cgil), Piemonte e Marche (Cgil-Uil).

La giornata più calda in fatto di manifestazioni sarà venerdì 16 dicembre. Per questa data sono previsti scioperi in molte regioni: Molise, Sardegna, Campania, Friuli Venezia Giulia (Cgil), Toscana, Lombardia Basilicata, Lazio, Emilia Romagna, e Liguria (Cgil-Uil).

Sciopero 16 dicembre, le motivazioni di Flc-Cgil Lazio

“Ancora una volta il Parlamento italiano approverà una Legge di Bilancio insufficiente, che non risponde alle esigenze reali del Paese ma, anzi, ne aumenta ancora di più le diseguaglianze. Lo stato di salute dei luoghi della Conoscenza è pessimo, oggi più che mai”, si legge in un comunicato di Flc-Cgil Lazio.

“Mentre siamo ancora in attesa di risposte da parte del Ministero sul rinnovo del Contratto per lavoratrici e lavoratori di Università e Ricerca, assistiamo a un dimensionamento sempre maggiore dei contingenti di personale in tutti i settori, che troppo spesso avviene attraverso a una precarizzazione degli stessi contingenti al fine di riempire i vuoti lasciati dai ministeri competenti”, conclude il sindacato.