Sciopero scuola il 7 maggio dei sindacati di base; Unicobas protesta con il MIM per circolare imprecisa

Per il 7 maggio prossimo, in concomitanza con la “somministrazione” delle prove Invalsi, diversi sindacati di base hanno proclamato azioni di protesta e di sciopero, ma è probabile che qualcosa non abbia funzionato bene nella “filiera” della comunicazione, tanto che già nei giorni scorsi Unicobas ha dovuto rivolgersi al Ministero per chiedere una rettifica alla circolare inviata alle scuole.

Come risulta anche dal sito della Commissione di Garanzia, il sindacato guidato da Stefano d’Errico fin dal 7 aprile scorso aveva indetto l’astensione dal lavoro nella prima ora del turno antimeridiano o nell’ultima ora del turno pomeridiano per tutto il personale docente e Ata delle scuole di ogni ordine e grado.

Per la sola scuola primaria l’astensione è articolata in sciopero breve delle attività funzionali all’ insegnamento relative alle prove invalsi, comprese le attività di correzione dei test.

Nella circolare inviata alle scuole il Ministero scrive invece l’azione di Unicobas viene inserita in un paragrafo intitolato “Sciopero breve nella scuola primaria”, e così il sindacato ha dovuto chiedere a Viale Trastevere di fare un chiarimento.

Oltre all’Unicobas ci sono comunque anche altre sigle che hanno indetto azioni di protesta.

Cobas Sardegna ha deciso per uno sciopero dell’intera giornata esteso a tutti gli ordini di scuola mentre Cobas Scuola ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata ma solo per infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

In un proprio comunicato, Cub Scuola e SGB precisano: “Il 7 maggio migliaia di docenti potranno scioperare rimanendo in classe a fare normalmente lezione rifiutandosi di somministrare (se nominati somministratori) la prova d’Italiano mentre dal 7 maggio in poi tutti i docenti della primaria potranno ulteriormente scioperare rifiutandosi di correggere e tabulare qualsiasi prova Invalsi somministrata nei giorni precedenti”.