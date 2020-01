Scolaro uccide l’insegnante e poi si suicida

È accaduto nella scuola privata Cervantes nella città di Torreon, nello Stato di Coahuila, in Messico. Uno studente di 11 anni ha aperto il fuoco in una scuola uccidendo un insegnante e ferendo almeno altre sei persone prima di suicidarsi.

Un bravo ragazzo

Il ragazzo -scrivono le agenzie- era un bravo studente che viveva con la nonna e aveva un comportamento apparentemente normale.

Tuttavia, dopo l’accaduto, gli inquirenti gli hanno trovato due pistole, con una delle quali ha fatto fuoco verso le 9 ora locale.

la ricostruzione

Secondo una attendibile ricostruzione, il ragazzo, dopo avere chiesto di andare in bagno, non sarebbe più ritornato in classe per cui il suo insegnante è andato a cercarlo dopo 15 minuti. Ricomparso, ha aperto il fuoco.