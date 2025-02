Scontro tra autobus di studenti e auto, ci sono 7 feriti e un morto

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo via Copparo, tra le frazioni di Boara e Corlo, nel Ferrarese. Un autobus di linea e un’auto si sono scontrati intorno alle 14, con esiti drammatici: la conducente della vettura, una donna di 36 anni, ha perso la vita.

Dopo l’impatto, il bus, che trasportava studenti di ritorno da scuola, ha sbandato nel tentativo di evitare la collisione, finendo in un fosso e adagiandosi su un fianco. Secondo quanto riferito dal sindaco, sette passeggeri hanno riportato contusioni e ferite lievi, classificate come codici bianchi e verdi, e sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti.

Come riporta Repubblica, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre numerosi genitori degli studenti a bordo si sono precipitati sul posto, preoccupati per i propri figli. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.