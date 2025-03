Scuola ambiente sicuro, nasce con Edi Onlus il principio del “Child Safeguarding”

La scuola rappresenta un luogo fondamentale per la crescita e lo sviluppo di bambini, bambine e adolescenti. Ovviamente deve essere un ambiente sicuro, rispettoso dei loro diritti e capace di proteggerli da situazioni potenzialmente dannose, offrendo ascolto e supporto anche nei casi in cui i rischi provengano da contesti extra-scolastici.

Per questo motivo, è essenziale adottare strumenti efficaci che aiutino le scuole a garantire il benessere di studenti e studentesse. Si tratta in sostanza di lavorare secondo il principio del Child Safeguarding.

Ed è in questa ottica che opera EDI Onlus, cooperativa sociale impegnata dal 2012 nella tutela dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che nei prossimi giorni proporrà un webinar gratuito nel corso del quale verranno presentati strumenti pratici per aiutare le scuole nella gestione di situazioni complesse, attraverso l’analisi di casi studio e buone pratiche.

L’appuntamento è fissato per il 9 aprile 2025 alle ore 17.

EDI Onlus si occupa da anni della realizzazione e implementazione di policy di Child Safeguarding, capaci di individuare e affrontare situazioni potenzialmente lesive, con un approccio tempestivo, coordinato e tutelante. Fondamentale in questo percorso è la partecipazione attiva non solo di studenti e studentesse, ma anche delle loro famiglie e dell’intera comunità educante, per rafforzare la consapevolezza collettiva su questi temi.

L’obiettivo è garantire il benessere non solo di bambini e ragazzi, ma anche del personale scolastico, spesso chiamato a gestire

Gli operatori di Edi Onlus spiegano che il Child Safeguarding è importante perché consente di lavorare sulla prevenzione di maltrattamenti e abusi. Questo significa ascoltare e coinvolgere bambini e adolescenti, dando loro voce e strumenti di autotutela. Significa anche formare le persone adulte di riferimento a un uso corretto e responsabile della loro posizione di fiducia.



Ulteriori info si possono trovare nel sito della Associazione