Scuola Attiva Kids, il progetto per promuovere l’attività sportiva alla primaria: proroga al 31 ottobre per le adesioni

Considerate le numerose segnalazioni di Istituti scolastici impossibilitati a completare la procedura di iscrizione al progetto Scuola Attiva Kids entro il termine fissato del 24 ottobre 2022, il MI ha disposto la

proroga del temine di scadenza per la presentazione delle domande online, tramite la piattaforma https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html, fino al 31 ottobre 2022.

Scuola Attiva Kids è il progetto promosso da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento per lo sport, e dal Ministero dell’Istruzione, per promuovere l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del movimento, nella scuola primaria.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, con il contributo del Comitato Italiano Paralimpico per le attività relative all’inclusione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali.

Figura centrale di Scuola Attiva Kids è quella del Tutor Sportivo Scolastico – laureato in Scienze Motorie e appositamente formato su questa fascia di età – che supporta gli insegnanti di tutte le classi per la programmazione dell’attività motoria e sportiva; realizza direttamente l’orientamento motorio e sportivo nelle classi III e IV; offre sostegno per le proposte trasversali in tutte le classi e fa da raccordo con il mondo sportivo territoriale. Il tutor, a partire da quest’anno, lavorerà anche in raccordo con l’insegnante di Educazione motoria inserito nelle classi V.

Il progetto coinvolge tutte le classi di scuola primaria, dalla I alla V, e prevede:

Per tutte le classi Incontri/webinar di formazione e Kit didattico per Tutor e insegnanti, con tante proposte differenziate in base all’età dei bambini. Contenuti pensati per ampliare il tempo attivo degli alunni, con attività per le Pause attive e per il tempo libero. Novità per l’a.s. 2022/2023 : il filone incentrato sull’educazione alimentare, con la campagna informativa «AttiviAMOci» e il relativo contest; podcast con esperti e nutrizionisti e le “Giornate del Benessere”, uscite didattiche con attività fisica e passeggiate in ambiente naturale, organizzate dalle scuole che lo desiderano con il supporto del tutor. Giochi organizzati nelle scuole a fine progetto ed eventi di SCUOLA ATTIVA. Momenti di divertimento, sport e condivisione!

Per le classi III e IV

Un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta dal Tutor in compresenza con il docente titolare, il quale impartisce anche l’altra ora settimanale di Educazione fisica per ogni classe. L’orientamento motorio-sportivo è dedicato ai due sport scelti da ogni scuola in fase di iscrizione. I tutor, infatti, sono appositamente formati dalle Federazioni Sportive partecipanti al progetto e dotati di proposte motorio-sportive.

In conseguenza della proroga, è cambiato anche il cronoprogramma, come riportato nella nota 3399 del 20 ottobre 2022.