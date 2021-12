Scuola Covid: diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, visioni sul futuro delle nuove generazioni

Le conseguenze della pandemia da Covid-19 non sono state solo a livello fisico, ma anche psico-sociale, con adattamento a un diverso stile di vita di ragazze e ragazzi. Ciò ha accentuato le disuguaglianze sociali.

Per fare il punto sulla situazione attuale e sulle azioni da intraprendere in futuro per migliorare le condizioni di ragazze e ragazzi in stato di povertà educativa è stato organizzato un Convegno, promosso dal progetto #LIBERAILFUTURO, dal titolo Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Visioni sul futuro delle nuove generazioni. L’evento si terrà domani 14 dicembre, a partire dalle ore 9, presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.

Durante il Convegno verranno presentati i risultati qualitativi ottenuti dal monitoraggio del progetto effettuato dagli studenti del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, guidati dalla Professoressa Sandra Chistolini. Tali risultati saranno confrontati con quelli quantitativi della ricerca effettuata da DEMOPOLIS per conto dell’Impresa Sociale Con i Bambini che finanzia il progetto #LIBERAILFUTURO.

Il Convegno sarà anche l’occasione per definire le nuove proposte operative per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e che potranno essere utili al potenziamento della Comunità Educante. Per elaborare proposte concrete, efficaci e operative, nel pomeriggio, si terranno alcuni workshop tematici.

Di seguito la locandina dell’evento con tutti i partecipanti.