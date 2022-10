Scuola Digitale, due nuovi avvisi PNRR in scadenza il 26 ottobre 2022

Scadranno alle ore 13 del 26 ottobre due nuovi avvisi per le scuole, emanati nell’ambito del PNRR.

Poli di formazione alla transizione digitale del personale scolastico

L’avviso prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 si inserisce nell’ambito dei progetti in essere della linea di investimento del PNRR “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, finanziata dall’Unione europea – Next Generation EU. La dotazione complessiva di risorse dell’avviso è pari a 20 milioni di euro.

L’avviso intende promuovere la costituzione di poli territoriali di scuole per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata, erogati con modalità e strumenti innovativi in favore del personale scolastico. Le azioni relative all’investimento sono gestite attraverso la piattaforma “Scuola futura”.

La sua finalità è la realizzazione di percorsi formativi innovativi per il personale scolastico, attraverso l’individuazione di scuole polo territoriali, atte a costituire un network integrato a livello nazionale. Le scuole in possesso dei requisiti previsti dall’avviso possono presentare la propria candidatura a partire dalle ore 13 del 12 ottobre 2022 ed entro le ore 13 del 26 ottobre 2022.

Progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale

L’avviso prot. n. 84780 del 10 ottobre 2022 si inserisce nell’ambito dei progetti in essere del PNRR, all’interno dell’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. La dotazione complessiva di risorse dell’avviso è pari a 20 milioni di euro.

L’avviso intende potenziare le competenze digitali di insegnamento e apprendimento attraverso la realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione delle azioni del PNRR, relative alla didattica digitale integrata e alla didattica innovativa nelle scuole.

La sua finalità è la realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale, nonché per la diffusione delle azioni del PNRR e della didattica digitale integrata nelle scuole. Le scuole in possesso dei requisiti previsti dall’avviso possono presentare la propria candidatura a partire dalle ore 13 del 12 ottobre 2022 ed entro le ore 13 del 26 ottobre 2022.

