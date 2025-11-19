Scuola e sicurezza, a Macerata il docufilm sulla strage di Corinaldo per ricordare e prevenire

In occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il 20 novembre l’Istituto tecnico economico “Alberico Gentili” di Macerata ospiterà la proiezione del docufilm “La linea sottile. Doveva essere una festa” del giornalista Luca Pagliari. Lo scrive l’Ansa, ricordando che l’opera ripercorre la tragedia avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo (Ancona), dove persero la vita sei persone.

Confronto sul divertimento in sicurezza

L’iniziativa, riporta l’agenzia, è organizzata dal Garante regionale delle Marche dei diritti della persona, Giancarlo Giulianelli, in collaborazione con la Fondazione Lhs di Saipem. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti in un momento di confronto sul tema del divertimento in sicurezza.

L’importanza dell’aiuto reciproco e della solidarietà

Alla proiezione parteciperanno tre istituti superiori di Macerata: oltre all’“Alberico Gentili”, il Liceo artistico “Giulio Cantalamessa” e il Liceo linguistico “Giacomo Leopardi”. Un’occasione per riflettere sul ruolo delle responsabilità condivise tra i più giovani, scrivono gli organizzatori. “Sarà un momento di condivisione durante il quale ragazze e ragazzi potranno esprimere le loro riflessioni sul senso della responsabilità condivisa, sull’importanza dell’aiuto reciproco e della solidarietà in situazioni di rischio e pericolo per la salute”, dice Giulianelli.

A Corinaldo “una serie di errori evitabili”

Secondo Davide Scotti, segretario generale della Fondazione Lhs, la proiezione vuole richiamare l’attenzione sul valore delle misure di prevenzione: “Attraverso la visione del docufilm vogliamo ribadire che la tragedia della Lanterna non è frutto del caso, ma di una serie di errori evitabili se fosse stata riconosciuta l’importanza della sicurezza”. L’incontro offrirà agli studenti la possibilità di confrontarsi su quanto accaduto e di approfondire il significato di un divertimento consapevole, in un percorso che unisce memoria e educazione civica.