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Studenti violenti e docenti nel mirino: cosa può fare la scuola? Parla lo psicologo Musolino

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15.11.2026

Scuola finlandese: si tratta di una metodologia didattica che si può applicare anche in Italia?

Redazione
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Indice
Ambienti flessibili e didattica meno trasmissiva
La diretta della Tecnica della Scuola
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Valutazione formativa e prevenzione della dispersione
I corsi

E se il problema non fosse soltanto cosa insegnare, ma anche come organizzare il tempo e lo spazio in cui si apprende? Ripensare la giornata scolastica, ridurre la frammentazione delle lezioni e rendere gli ambienti più funzionali alle attività didattiche può contribuire a migliorare l’attenzione, la partecipazione e il benessere degli studenti.

Ambienti flessibili e didattica meno trasmissiva

Anche lo spazio in cui si insegna può fare la differenza. Un’aula organizzata sempre nello stesso modo non risponde necessariamente alle esigenze di tutte le attività didattiche. Ripensare gli ambienti scolastici significa creare setting dinamici, postazioni flessibili e spazi comuni da utilizzare per esperienze cooperative e laboratoriali. L’obiettivo è superare una didattica esclusivamente frontale, favorendo la partecipazione attiva, l’autonomia e la valorizzazione dei talenti di ciascuno studente.

La diretta della Tecnica della Scuola

Perché dovremmo guardare alla Finlandia per migliorare la scuola italiana? Come si svolge una giornata tipo in una scuola che adotta questo modello? E per gli insegnanti? Il modello finlandese semplifica il lavoro oppure richiede più impegno? Se un dirigente scolastico volesse introdurre il MOF (modello organizzativo finlandese) dal prossimo anno, da dove dovrebbe cominciare?

Ne parleremo con Antonella Accili, già docente e dirigente scolastica, che ha creato il MOF (modello organizzativo finlandese) per le scuole del primo ciclo e le Secondarie di 2 grado (soprattutto biennio). La diretta andrà in onda lunedì 16 novembre alle ore 17:00 e sarà visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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Valutazione formativa e prevenzione della dispersione

Innovare l’organizzazione scolastica significa anche cambiare il modo di accompagnare gli studenti nel loro percorso. Il feedback continuo, il monitoraggio dei progressi e l’attenzione al benessere relazionale diventano strumenti fondamentali per individuare difficoltà e bisogni prima che si trasformino in ostacoli più difficili da superare. Il Modello Organizzativo Finlandese (MOF) punta proprio a integrare questi aspetti, attraverso una progettazione interdisciplinare, metodologie attive e una valutazione formativa capace di sostenere la motivazione e contrastare la dispersione scolastica.

I corsi

Su questi argomenti il corso Adottare il Modello Organizzativo Finlandese (MOF), a cura di Antonella Acciliin programma dal 19 novembre.

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