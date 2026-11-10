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10.11.2026

Scuola finlandese, meno ore, più apprendimento? Organizzare la scuola in modo diverso è possibile? DIRETTA giovedì 12 novembre ore 17,00

Redazione
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Indice
Ambienti flessibili e didattica meno trasmissiva
La diretta della Tecnica della Scuola
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Valutazione formativa e prevenzione della dispersione
I corsi

Le lezioni troppo frammentate, i continui cambi di attività e gli ambienti poco flessibili possono rendere difficile mantenere alta l’attenzione degli studenti. Ma è possibile organizzare la scuola in modo diverso, ripensando tempi, spazi e metodologie? Il modello finlandese propone una prospettiva che mette al centro il benessere e l’apprendimento degli alunni.

Ambienti flessibili e didattica meno trasmissiva

Anche lo spazio in cui si insegna può fare la differenza. Un’aula organizzata sempre nello stesso modo non risponde necessariamente alle esigenze di tutte le attività didattiche. Ripensare gli ambienti scolastici significa creare setting dinamici, postazioni flessibili e spazi comuni da utilizzare per esperienze cooperative e laboratoriali. L’obiettivo è superare una didattica esclusivamente frontale, favorendo la partecipazione attiva, l’autonomia e la valorizzazione dei talenti di ciascuno studente.

La diretta della Tecnica della Scuola

Perché dovremmo guardare alla Finlandia per migliorare la scuola italiana? Come si svolge una giornata tipo in una scuola che adotta questo modello? E per gli insegnanti? Il modello finlandese semplifica il lavoro oppure richiede più impegno? Se un dirigente scolastico volesse introdurre il MOF (modello organizzativo finlandese) dal prossimo anno, da dove dovrebbe cominciare?

Ne parleremo con Antonella Accili, già docente e dirigente scolastica, che ha creato il MOF (modello organizzativo finlandese) per le scuole del primo ciclo e le Secondarie di 2 grado (soprattutto biennio). La diretta andrà in onda giovedì 12 novembre alle ore 17:00 e sarà visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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Valutazione formativa e prevenzione della dispersione

Innovare l’organizzazione scolastica significa anche cambiare il modo di accompagnare gli studenti nel loro percorso. Il feedback continuo, il monitoraggio dei progressi e l’attenzione al benessere relazionale diventano strumenti fondamentali per individuare difficoltà e bisogni prima che si trasformino in ostacoli più difficili da superare. Il Modello Organizzativo Finlandese (MOF) punta proprio a integrare questi aspetti, attraverso una progettazione interdisciplinare, metodologie attive e una valutazione formativa capace di sostenere la motivazione e contrastare la dispersione scolastica.

I corsi

Su questi argomenti il corso Adottare il Modello Organizzativo Finlandese (MOF), a cura di Antonella Acciliin programma dal 19 novembre.

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