Scuola in carcere, scuola in ospedale e istruzione domiciliare: pubblicati i decreti di stanziamento delle risorse

Scuola in carcere, scuola in ospedale e istruzione domiciliare: pubblicati i decreti...

Con due decreti ministeriali, entrambi datati 5 agosto 2025. il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito lo stanziamento di fondi per l’istruzione in contesti particolari.

Il primo decreto, n. 158, assegna 20 milioni di euro per potenziare la didattica, l’inclusione e fornire attrezzature digitali per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.

Il secondo decreto, n. 159, stanzia 25 milioni di euro per ampliare l’offerta formativa e realizzare laboratori per la scuola in carcere.

Entrambi i finanziamenti sono attuati nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze” 2021-2027 e del Programma operativo complementare “Per la Scuola” 2014-2020.

L’Autorità di gestione presso l’Unità di missione per il PNRR è incaricata di pubblicare avvisi pubblici e definire i criteri di riparto per le istituzioni scolastiche beneficiarie.

