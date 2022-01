Scuola, sostegno acquisto libri di testo: l’Emilia-Romagna stanzia 162 euro ad alunno

Novità in arrivo per gli studenti dell’Emilia-Romagna. Infatti, è stata approvata dalla Giunta la delibera che garantisce a tutti gli studenti e studentesse che ne hanno diritto di poter beneficiare dei contributi, e che conferma gli importi dello scorso anno: 162 euro per chi rientra nella fascia con Isee familiare 1 (da 0 a 10.632,94 euro) e 102 euro per quelli della fascia Isee 2 (da euro 10.632,95 a 15.748,78). Saranno i Comuni e le Unioni di Comuni ad erogare i contributi.

L’assessora regionale: “contrasto alla dispersione scolastica”

L’assessore regionale alla Scuola, Paola Salomoni, ha dichiarato: “Questo provvedimento, molto atteso dalle famiglie, contribuisce a rendere la scuola più equa e inclusiva. La Regione Emilia-Romagna è da tempo impegnata nel sostegno alle famiglie, perché i ragazzi e le ragazze devono pienamente fruire del diritto all’istruzione, a maggior ragione se in condizioni economiche svantaggiate”.

E conclude: “Il contrasto alla dispersione scolastica è fondamentale per una comunità più forte e coesa, e anche quest’anno, per garantire la copertura finanziaria al provvedimento, abbiamo aumentato le risorse regionali dando continuità ad un servizio fondamentale.