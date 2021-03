Scuola zona arancione: quali regole?

Quali regole per le scuole in fascia arancione? Innanzitutto ricordiamo che secondo le ultime disposizioni del Governo Draghi, anche le zone gialle del Paese verranno trattate secondo le regole delle fasce arancioni. In pratica le gialle Sicilia, Calabria, Liguria e Valle D’Aosta verranno trattate come le arancioni Abruzzo, Toscana, Umbria, cui si aggiunge la provincia autonoma di Bolzano.

In tutte queste regioni, in linea teorica la scuola va in presenza, con quote di DaD per gli studenti delle superiori (in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza).

Di fatto, tuttavia, si stima che da oggi 15 marzo siano 6 milioni e 875 mila gli studenti che restano a casa, su un totale di 8 milioni e 506 mila, come riferisce il direttore Alessandro Giuliani nell’articolo che fa il punto sui numeri della scuola in presenza e di quella in DaD.

Anche in queste regioni, infatti, in presenza di oltre 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni, anche a prescindere da qualunque altro parametro, si attivano le misure da zona rossa; inoltre i Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica e degli asili nido:

– nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

– nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

– nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Il comunicato del Ministero della Salute con il riepilogo delle fasce

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30).

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

Da lunedì 15 marzo 2021 in base alle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12 marzo 2021, del 13 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021, sono ricomprese:

nell’ area bianca : Sardegna;

: Sardegna; nell’ area gialla : Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;

: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta; nell’ area arancione : Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;

: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria; nell’area rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

