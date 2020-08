Scuolabus: le regole per salire e scendere

Come si dovrà salire e scendere d’ora in avanti dagli scuolabus?

Lo spiegano chiaramente le Linee Guida emanate dal Ministero dei Trasporti.

I ragazzi potranno accedere allo scuolabus rispettando una regola molto semplice: prima di salire è necessario che il passeggero precedente si sia seduto al suo posto.

Al contrario per scendere bisogna aspettare che chi ha iniziato a uscire sia arrivato a terra.

E’ molto probabile che con una regola del genere per salire sullo scuolabus uno studente impiegherà almeno una trentina di secondi (i bambini più piccoli potrebbero impiegare persino più tempo).

Quindi per far salire 20-25 studenti ci vorranno non meno di 12-15 minuti, nella migliore delle ipotesi.

Lo stesso tempo sarà necessario per far scendere i ragazzi.

Insomma l’uso dello scuolabus non sarà per niente facile.