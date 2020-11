Scuole aperte al più presto!

La chiusura delle scuole, non certo per capriccio ma forse perché è la strada più semplice e probabilmente più sicura, non deve proseguire un giorno di più.

Il periodo scelto per tornare in presenza, dopo le c.d. vacanze di Natale, può essere confermato.

La chiusura delle scuole e la conseguenziale Dad non possono sostituire in nessun modo la didattica, già difficile, in presenza.

Nessuno era pronto e solo una esigua minoranza, sia di docenti che di discenti, può farcela.

L’ipocrisia tutta italiana, e di certi populisti, può affermare ciò che vuole ma se si prova ad elencare tutti i disastri generati famiglie senza collegamenti internet stabili, mancanza di apparati, ragazzi che si collegano tardi o che si disconnettono presto, una percentuale in proporzione elevata che è sparita del tutto etc.

Una nuova involuzione sociale è all’orizzonte, le disuguaglianze sono e saranno ancora più elevate.

Non sono un insegnante, ma un cittadino cd informato e chiedo SCUOLE APERTE SUBITO.

Il resto se mi invitate sarò lieto di esplicitato direttamente.

Gigi Muti