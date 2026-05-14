Scuole aperte d’estate in Sicilia, la Regione stanzia 1,5 milioni di euro

La Regione Siciliana punta a trasformare l’estate in un’opportunità educativa. Con la circolare “Percorsi estivi”, l’assessorato dell’Istruzione ha destinato 1,5 milioni di euro alle scuole primarie e secondarie di primo grado per finanziare attività educative nei mesi di giugno, luglio e agosto 2026.

Contro la dispersione scolastica e la povertà educativa

L’iniziativa rientra nel piano del governo Schifani per contrastare la dispersione scolastica, fenomeno che penalizza soprattutto i minori in condizioni di fragilità sociale. L’assessore Mimmo Turano ha dichiarato: “Tenendo aperte le scuole anche d’estate, diamo ai piccoli alunni una chance di socializzazione nella vita reale, fondamentale in un’epoca di crescente isolamento digitale”. La misura mira inoltre a rafforzare le competenze degli studenti, restituendo centralità alla scuola come presidio dello Stato sul territorio.

Laboratori, orti e uscite didattiche: cosa prevede il progetto

Per le primarie sono previsti laboratori creativi, attività ludico-motorie e percorsi di educazione ambientale come la cura di piccoli orti e l’osservazione della natura. Le secondarie di primo grado potranno organizzare laboratori di potenziamento, visite culturali ed escursioni naturalistiche sul territorio. Ogni istituto può presentare una sola proposta, con un massimo di 15 mila euro; le attività dovranno concludersi entro il 31 agosto 2026. Le domande vanno inviate via Pec entro il 3 giugno all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.