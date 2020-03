Scuole chiuse, Conte: “Sarà inevitabile andare oltre il 3 aprile”

L’emergenza coronavirus continua e il governo è impegnato a fronteggiare sia la grave situazione sanitaria che quella economica.

Cosa succederà dopo il 3 aprile, termine ultimo delle misure contenitive del contagio. Si tornerà a scuola? Molto difficile. Lo conferma, in un colloquio con il Corriere della Sera, il premier Giuseppe Conte: “Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando, ed è ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima. Al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza”.

In particolare sulla scuola, aggiunge Conte, “prenderemo le scelte adeguate in base ai principi sopra esposti e come sempre sarà determinante il parere degli scienziati, i migliori sul mercato e di cui ci stiamo avvalendo, visto che non rincorriamo i sondaggi ma abbiamo in qualche modo, doverosamente, ceduto il passo alla comunità scientifica, che in alcuni momenti della storia può anche guidare le decisioni politiche”.