Scuole chiuse, Emilia Romagna, Piemonte e Marche: “Riapriremo solo quando ci sarà massima sicurezza”

Ritornare a scuola dopo il 3 aprile? Per il premier Giuseppe Conte è un’ipotesi da non scartare, ma, al momento, poco probabile. Anche i governatori delle singole regioni sono d’accordo nell’adozione di misure ferree per il contenimento del contagio.

EMILIA ROMAGNA

Ieri, a Porta a Porta, il governatore Stefano Bonaccini è stato chiaro: “Le scuole vanno riaperte solo nel caso ci possa essere massima sicurezza. Non sarà un mese in più o in meno a fare la differenza o meglio la deve fare tutelare la salute dei nostri bambini e dei lavoratori della scuola”.

PIEMONTE

Anche gli altri governatori non hanno dubbi. Ad esempio a La Repubblica parla Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: “Credo che si tornerà a scuola dopo Pasqua, mercoledì 15 aprile. Questa è la data minima. I diagrammi continuano a salire, resto favorevole a misure rigide”.

MARCHE

Identico pensiero per Luca Ceriscioli, presidente delle Marche “La situazione è estremamente critica, neppure ci viene in mente di andare a riaprire le scuole. La proroga delle misure di contenimento mi sembra un atto naturale”.

