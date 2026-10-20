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20.10.2026

Scuole chiuse in Liguria, allerta meteo in tutta la regione: “Fenomeni pericolosi, prestare la massima attenzione”

Redazione
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Indice
L'elenco dei Comuni interessati
L'allerta delle autorità sul maltempo

Scuole chiuse in Liguria, dove le autorità hanno dichiarato l’allerta meteo per la giornata di oggi, martedì 20 ottobre, con vari gradi di intensità a seconda del territorio interessato. A darne notizia è GenovaToday, che riporta le decisioni della Protezione civile e dell’Arpal, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure. “A Genova le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse”, si legge. “Una scelta presa in base allo scenario delineato da Arpal ma anche al forte stato di stress del territorio” a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione dei giorni scorsi.

L’elenco dei Comuni interessati

Anche in altri comuni della Città metropolitana è stata confermata la chiusura delle scuole. “Ecco dove domani (oggi per chi legge, ndr) non si svolgeranno le lezioni: Arenzano, Bogliasco, Campomorone, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Recco, Rossiglione, Sant’Olcese, Serra Riccò, Sori, Tiglieto“. La testata ricorda poi che Arpal ha diramato l’allerta meteo in Liguria “con i seguenti orari: Zone A, B e D: allerta gialla dalle 00.00 alle 7, poi arancione dalle 7 fino a mezzanotte; Zona C: allerta gialla dalle 14 fino a mezzanotte; Zona E: allerta gialla dalle 7 fino a mezzanotte”.

L’allerta delle autorità sul maltempo

“Arpal spiega che l’allerta arancione per temporali, il massimo grado per questi eventi, segnala la possibilità di temporali forti, capaci di riversare molta pioggia in poco tempo”, conclude GenovaToday. “Quando sono organizzati e persistenti restano a lungo sulla stessa zona, con importanti effetti al suolo. Sono fra i fenomeni meteo più pericolosi, a cui prestare la massima attenzione”.

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