Il maltempo sta colpendo diverse zone del Sud Italia. In Campania, domani, 26 novembre, resteranno chiuse le scuole a Napoli, Salerno e in diversi comuni della regione. Per l’occasione la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione fino alle 14 di domani, 26 novembre, in sei delle otto zone in cui è suddiviso il territorio regionale.

Sono previste precipitazioni intense, con rischio di frane, caduta massi, allagamenti ed esondazioni nelle zone maggiormente a rischio idrogeologico. Allerta anche per vento forte con raffiche e mare agitato. Oltre Napoli e Salerno, prevista dai sindaci la chiusura a Pozzuoli, Bacoli, Ischia, Giugliano, Afragola, Casoria, Ercolano, Castellammare di Stabia, Sorrento, Sapri, Montoro, Forino e Solofra.