Allerta meteo, scuole chiuse per la tempesta Charles: ecco i comuni coinvolti

Allerta rossa sul nord della Toscana e arancione in Liguria: molti sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura per giovedì 12 novembre. L’elenco dei comuni è in aggiornamento, con maltempo atteso anche venerdì su gran parte del Paese.

La tempesta atlantica Charles sta per raggiungere l’Italia e domani, giovedì 12 novembre, colpirà soprattutto le regioni tirreniche con piogge anche molto abbondanti e fenomeni estremi. Per ragioni di sicurezza, in queste ore numerosi sindaci stanno firmando ordinanze per tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Allerta rossa e arancione

Come riportato da Adnkronos, la Protezione civile ha diramato nell’ultimo bollettino un’allerta rossa sulla parte settentrionale della Toscana, che comprende Garfagnana, Lunigiana e l’area del Reno, e un’allerta arancione sulla Liguria. Sono le due regioni dove le chiusure sono più numerose, ma il quadro cambia di ora in ora.

Dove restano chiuse le scuole

In Toscana sono interessati tra gli altri Carrara, Massa, Aulla, Barga, Montecatini Terme, Pescia, Pontremoli e Seravezza, oltre a numerosi centri più piccoli di Lucchesia, Versilia e Lunigiana. In Liguria le lezioni sono sospese a Chiavari, La Spezia, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, Casarza Ligure e Santo Stefano di Magra. L’elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero decidere di fermare le lezioni nelle prossime ore.

Maltempo anche venerdì

Secondo l’esperto del Cnr Giulio Betti, Charles colpirà prima Spagna e Portogallo, poi la Francia. Tra giovedì e venerdì la coda della perturbazione porterà piogge molto abbondanti su tutto il Nord e sulle regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania fino alla Calabria tirrenica. Più ai margini, per via dei venti, resteranno le regioni adriatiche e la Sicilia, mentre anche la Sardegna vedrà piogge intense. Famiglie e personale scolastico dovrebbero verificare i canali del proprio comune e della scuola per eventuali nuove ordinanze.

L’elenco dei comuni

Liguria (allerta arancione)

La Spezia: scuole di ogni ordine e grado chiuse, compresi gli istituti universitari, gli ITS, il conservatorio e la formazione professionale, e chiusi tutti gli istituti superiori della provincia

Chiavari

Santa Margherita Ligure

Sestri Levante

Casarza Ligure

Santo Stefano di Magra

San Colombano Certenoli (compare solo in una fonte, Money.it)

Toscana (allerta rossa a nord, arancione in Versilia e sulla costa)