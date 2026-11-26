Il maltempo sta colpendo diverse zone del Sud Italia. In Campania, oggi, 26 novembre, sono rimaste chiuse le scuole a Napoli, Salerno e in diversi comuni della regione. La Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione fino alle 14, in sei delle otto zone in cui è suddiviso il territorio regionale.

Le previsioni

Sono previste precipitazioni intense, con rischio di frane, caduta massi, allagamenti ed esondazioni nelle zone maggiormente a rischio idrogeologico. Allerta anche per vento forte con raffiche e mare agitato. Oltre Napoli e Salerno, prevista dai sindaci la chiusura a Pozzuoli, Bacoli, Ischia, Giugliano, Afragola, Casoria, Ercolano, Castellammare di Stabia, Sorrento, Sapri, Montoro, Forino e Solofra.

Il post sui social

Come riporta Il Corriere della Sera, il sindaco di Frattaminore (Napoli), Giuseppe Bencivenga, ha però preso una decisione controcorrente e sicuramente coraggiosa: non chiudere le scuole nonostante l’allerta.

Ecco il contenuto di un suo post su Facebook:

“Me ne assumo la responsabilità. C’è un’allerta meteo arancione, lo so. In passato ho scelto di chiudere e rivendico quelle scelte. Ma non possiamo far diventare normalità perdere ore e giorni di lezione a ogni temporale.

Dobbiamo imparare a convivere con i cambiamenti climatici, senza fermare la vita di un’intera comunità ogni volta che il cielo si fa scuro. Vi chiedo solo prudenza: uscite solo per le cose essenziali, evitate di uscire nei momenti di acquazzone più forte.

Il diritto allo studio va difeso con coraggio, dove si può. Quante volte abbiamo chiuso con il sole la mattina e i temporali solo di pomeriggio? Io, di fronte alle responsabilità, non mi tiro indietro. Non l’ho fatto quando ho chiuso e non lo faccio oggi che tengo le scuole aperte, dopo una valutazione comunque oggettiva.

Domani si va a scuola. Con prudenza, con attenzione, ma si va a scuola. Perché i nostri ragazzi meritano di studiare, non di fermarsi”, ha concluso.