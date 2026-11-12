Allerta meteo, scuole chiuse venerdì 13 novembre: stop alle lezioni, l’elenco dei Comuni

Il maltempo continua a interessare diverse zone d’Italia e anche per venerdì 13 novembre 2026 sono previste chiusure delle scuole in numerosi Comuni. Le forti precipitazioni e le criticità legate al rischio idrogeologico hanno spinto diverse amministrazioni locali a prorogare la sospensione delle attività didattiche, soprattutto in Liguria e Toscana.

La situazione resta in evoluzione e non si escludono ulteriori provvedimenti nelle prossime ore. Le decisioni vengono adottate dai singoli sindaci attraverso apposite ordinanze, in base alle condizioni meteorologiche e ai livelli di rischio registrati nei rispettivi territori.

Allerta meteo, situazione critica tra Liguria e Toscana

Tra le aree maggiormente interessate dall’ondata di maltempo c’è la Liguria, in particolare il Levante, dove le precipitazioni intense hanno provocato allagamenti e disagi alla viabilità. Per venerdì 13 novembre è confermata l’allerta arancione in alcune zone della regione, con diverse amministrazioni che hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici.

Anche la Toscana deve fare i conti con una situazione meteorologica complessa. Le piogge persistenti e il rischio di criticità idrauliche e idrogeologiche hanno portato diversi Comuni a prolungare lo stop alle lezioni, soprattutto nelle province settentrionali.

Scuole chiuse venerdì 13 novembre: l’elenco dei Comuni

In base alle ordinanze e agli aggiornamenti disponibili, come riportato anche da Adnkronos, nella giornata del 12 novembre, in Liguria le scuole resteranno chiuse nei seguenti Comuni:

La Spezia

Ameglia

Arcola

Brugnato

Casarza Ligure

Castelnuovo Magra

Castiglione Chiavarese

Chiavari

Deiva Marina

Framura

Lavagna

Leivi

Levanto

Moneglia

Riccò del Golfo

Sestri Levante

Uscio

In Toscana, invece, le chiusure riguardano al momento i seguenti Comuni:

Carrara

Massa

Aulla

Fosdinovo

L’elenco è suscettibile di aggiornamenti e potrebbe ampliarsi in seguito a nuove ordinanze.

Scuole chiuse per maltempo, come verificare le ordinanze

È importante ricordare che la presenza di un’allerta meteo non comporta automaticamente la chiusura delle scuole su tutto il territorio regionale. La sospensione delle lezioni viene stabilita dai singoli sindaci, attraverso provvedimenti specifici.

Per questo motivo, studenti, famiglie e personale scolastico sono invitati a consultare i siti istituzionali dei Comuni, le ordinanze sindacali e gli avvisi pubblicati dalle singole scuole, così da verificare eventuali aggiornamenti relativi alla giornata di venerdì 13 novembre.