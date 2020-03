Scuole chiuse, le regole (e i moduli) per il lavoro agile degli ATA

La possibilità per il personale ATA di svolgere la propria prestazione di lavoro attraverso il lavoro agile è prevista, anzi auspicata, dai recenti provvedimenti in materia di contenimento della diffusione del coronavirus covid 19.

La richiesta può essere avanzata dal personale interessato al dirigente scolastico il quale, trattandosi di una concessione, può concedere l’autorizzazione.

Abbiamo predisposto due modelli, che naturalmente rappresentano una bozza, una sorta di guida per chi intende effettuare tale richiesta e per i Dirigenti Scolastici che provvedono alla relativa autorizzazione.

Chiariamo che si tratta di una guida e pertanto i modelli vanno adattati ai casi concreti, sia dal punto di vista dei contenuti ed eventualmente integrando con ulteriore normativa a sostegno, che sarà cura degli interessati valutare e o concordare.

I moduli proposti dalla nostra redazione, da scaricare, stampare e compilare

Lavoro Agile Modulo di richiesta

Lavoro Agile – Modulo di autorizzazione