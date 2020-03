Scuole chiuse. Toccafondi (IV): “Sistema paritario in seria crisi”

“Le scuole paritarie stanno soffrendo le ricadute economiche dell’emergenza come tutti gli altri istituti in questo periodo, ma chiedono solo attenzione”: è quanto dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.

Il problema, secondo Toccafondi, è molto serio perché si parla di 12 mila scuole, tra le quali più della metà scuole dell’infanzia, che complessivamente impiegano 160mila persone (docenti e personale non docente) e che offrono un servizio a 900 mila alunni.

“Da questi numeri – sottolinea il parlamentare di Italia Viva – è evidente che esse costituiscano una parte importante del sistema di istruzione nazionale, senza la quale il sistema non riuscirebbe a camminare”.

“Per le scuole dell’infanzia in particolare – aggiunge – occorrono le stesse attenzioni rivolte alle scuole comunali perché se le famiglie non pagano le rette alle scuole comunali (che vengono poi rimborsate dallo stato con dei voucher), si deve prevedere la stessa misura per le paritarie convenzionate”.

Toccafondi coglie anche l’occasione per ricordare che “l’intero sistema delle scuole paritarie attende poi la firma – la firma e niente di più – del decreto di riparto delle risorse dovute alle scuole per l’anno scolastico 2019/2020”.

“Sono risorse già in bilancio, già pronte – conclude – basta una firma e sono risorse fondamentali e urgenti a maggior ragione in questo momento di difficoltà in cui qualche famiglia fa fatica a pagare la retta”.