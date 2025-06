Scuole dell’infanzia senza aria condizionata: i bambini restano al caldo

Con l’allerta caldo prorogata a Firenze anche per i prossimi giorni, i medici invitano i più piccoli a restare al fresco e lontano dal sole. Ma la realtà nelle scuole dell’infanzia della città è ben diversa: come riporta il Corriere, in quasi tutti gli istituti, che resteranno aperti fino al 30 giugno, manca l’aria condizionata. In molte classi ci si arrangia con ventilatori, in altre nemmeno quelli. Così i bambini passano ore in ambienti roventi, spesso sopra i 30 gradi. Alcuni genitori, preoccupati, preferiscono tenerli a casa, rinunciando al lavoro o ricorrendo a baby sitter.

Il disagio è noto anche ai dirigenti scolastici, che da tempo chiedono interventi strutturali. “In alcune scuole il caldo è davvero difficile da sopportare, soprattutto per i più piccoli che si muovono molto – raccontano gli insegnanti –. In alcune aule si sfiorano temperature insostenibili”. In una scuola dell’infanzia due bambini si sono sentiti male nei giorni scorsi: i genitori sono stati chiamati per riportarli a casa.

Il Comune è consapevole del problema e annuncia ora un piano di interventi. A partire dal prossimo anno scolastico, in 75 plessi saranno installati ventilatori a soffitto e condizionatori mobili. “Stiamo portando avanti un piano per migliorare il comfort climatico nelle scuole dell’infanzia fiorentine – spiega l’assessora all’educazione –. La sfida ambientale è reale e incide direttamente sul benessere dei bambini”.

I nuovi impianti, tuttavia, non saranno pronti per settembre: l’installazione avverrà nel corso dell’anno scolastico e sarà completata entro l’estate 2026. Fino ad allora, bambini e personale dovranno continuare a fare i conti con il caldo.