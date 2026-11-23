Parte il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il programma triennale 2026-2028 “In nome di Sara. Dalla memoria al futuro”, rivolto a scuole, università e giovani della Sicilia. La presentazione ufficiale si terrà mercoledì alle 10 all’Istituto Comprensivo “Sara Campanella” di Palermo, plesso Giafar, alla presenza dei familiari della giovane.

Una convenzione per il triennio

Il progetto nasce dalla convenzione tra il Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio e l’Associazione “Sara Campanella” Ets, dedicata alla 22enne di Misilmeri uccisa a Messina il 31 marzo 2025. Attraverso un calendario annuale di incontri ed eventi sul territorio, punta a promuovere una cultura del rispetto, contrastare stereotipi e discriminazioni e sviluppare competenze emotive e relazionali per prevenire i comportamenti violenti. Spazio anche agli strumenti di tutela e alle reti di supporto alle vittime. Le attività sono finanziate con le risorse dell’articolo 10 della legge regionale 26 del 2025.

“Trasformare lo strazio in un impegno”

Per Maria Concetta Zaccaria, madre di Sara e presidente dell’associazione, “dal 31 marzo 2025 la nostra vita si è fermata”. Proprio dentro quella ferita, spiega, la famiglia ha scelto di non restare in silenzio e di dare vita a un impegno concreto rivolto al futuro. Partire il 25 novembre, in una scuola che porta il nome di Sara, ha per loro un valore immenso. L’obiettivo è insegnare ai ragazzi che “l’amore vero non controlla, non è possesso e non fa mai male”. E aggiunge: “Se anche una sola giovane vita verrà salvata, allora il nome di Sara continuerà a vivere in loro”.

Il programma della mattinata

L’incontro si aprirà con il saluto della dirigente scolastica Maria Teresa Cannistraro, seguito dai saluti istituzionali del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, della deputata Marianna Caronia, del vicesindaco Pasquale Terrani, dell’assessora Mimma Calabrò e del presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico. Interverranno poi Vincenzo Cusumano, Bernando Moschella, la sostituto procuratore generale Annamaria Picozzi, la professoressa Sonya Vasto, la psicoterapeuta Giuseppa Sclafani e la coordinatrice Adriana Argento. Modera la giornalista Rachele Gerace.