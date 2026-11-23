Requisiti per docenti di ruolo, supplenti e ATA, calcolo della rata sul cedolino NoiPA, documenti, tempi e differenza con il prestito delega.

Per chi lavora nella scuola statale la cessione del quinto è uno dei finanziamenti più usati. La rata viene trattenuta direttamente dallo stipendio pagato tramite NoiPA, il tasso resta fisso per tutta la durata e non servono garanti. Le regole però cambiano molto tra un docente di ruolo, un supplente annuale e un collaboratore scolastico. Vediamo cosa conta davvero prima di chiedere un preventivo.

Come funziona la cessione del quinto per chi è pagato da NoiPA

La cessione del quinto è un prestito personale disciplinato dal DPR 180/1950. Il dipendente cede all’istituto che finanzia una quota fissa dello stipendio, fino a un quinto del netto mensile. L’amministrazione la trattiene ogni mese sul cedolino e la versa all’istituto.

La durata va da 24 a 120 mesi. Il prestito è coperto per legge da un’assicurazione sul rischio vita e sul rischio impiego, quindi in caso di imprevisti il debito non ricade sui familiari.

Per il personale della scuola il passaggio decisivo è il certificato di stipendio, rilasciato dall’amministrazione tramite NoiPA. È questo documento a stabilire la quota cedibile reale, cioè quanto si può davvero impegnare ogni mese.

Docenti di ruolo, supplenti e ATA: cosa cambia

Docenti di ruolo: sono il caso più semplice. Lo stipendio è continuativo e la durata può arrivare a 120 mesi, purché il piano si chiuda entro i limiti di età fissati dall’istituto. Chi è vicino alla pensione avrà una durata più breve.

sono il caso più semplice. Lo stipendio è continuativo e la durata può arrivare a 120 mesi, purché il piano si chiuda entro i limiti di età fissati dall’istituto. Chi è vicino alla pensione avrà una durata più breve. Supplenti annuali e docenti a tempo determinato: la pratica è valutata caso per caso, con una durata in genere più corta e legata alla scadenza del contratto. Con supplenze brevi o saltuarie la cessione di solito non è possibile.

la pratica è valutata caso per caso, con una durata in genere più corta e legata alla scadenza del contratto. Con supplenze brevi o saltuarie la cessione di solito non è possibile. Personale ATA: valgono le stesse regole dei docenti. Lo stipendio netto spesso è più basso, quindi la rata massima è più contenuta.

valgono le stesse regole dei docenti. Lo stipendio netto spesso è più basso, quindi la rata massima è più contenuta. Docenti di religione: si guarda la continuità degli incarichi negli anni precedenti.

si guarda la continuità degli incarichi negli anni precedenti. Scuole paritarie e private: non sono gestite da NoiPA. Si applicano le regole dei dipendenti privati, con il TFR come garanzia.

Quanto si può ottenere: il calcolo sul cedolino

Il limite teorico è un quinto dello stipendio netto mensile. Alcuni esempi:

Stipendio netto Rata massima 1.400 € 280 € 1.650 € 330 € 1.900 € 380 € 2.200 € 440 €

La rata effettiva può risultare più bassa se sul cedolino ci sono già altre trattenute. Compensi per attività aggiuntive, arretrati e somme una tantum non vengono considerati reddito stabile e non alzano la quota.

I documenti da preparare

documento d’identità e codice fiscale;

ultimi cedolini NoiPA;

Certificazione Unica dell’anno precedente;

contratto o certificato di servizio, soprattutto per chi non è di ruolo;

in fase di istruttoria, il certificato di stipendio e il prospetto delle trattenute, richiesti all’amministrazione.

Chi ha già una cessione in corso e vuole rinnovarla deve aggiungere il conteggio estintivo del prestito precedente.

Tempi della pratica

I tempi dipendono soprattutto dal rilascio del certificato di stipendio. Una volta notificata la cessione all’amministrazione, la trattenuta parte di solito dal mese successivo alla presa in carico.

Tra fine agosto e settembre gli uffici sono più carichi per nomine e trasferimenti, quindi conviene muoversi prima o dopo questo periodo.

Cessione del quinto e prestito delega: il doppio quinto

Chi ha bisogno di una cifra più alta può affiancare alla cessione un prestito delega. È una seconda trattenuta fino a un altro quinto, per un totale che non può superare i due quinti dello stipendio netto.

La differenza è importante: la scuola non può rifiutare la cessione del quinto, mentre la delega richiede il benestare dell’amministrazione. Per il personale NoiPA la delega segue una convenzione centralizzata del Ministero dell’Economia, con regole proprie su durata, età e quota disponibile.

Trasferimento, passaggio di ruolo e pensione

Un trasferimento in un’altra provincia non interrompe il prestito: la trattenuta prosegue sul nuovo cedolino. Se si va in pensione prima della fine del piano, le rate continuano con una trattenuta sulla pensione.

Come confrontare le offerte

Per confrontare due proposte bisogna usare lo stesso importo e lo stesso numero di mesi. Poi si guardano il TAEG, che comprende tutti i costi, e l’importo totale dovuto. Sono riportati nel modulo SECCI, che ogni intermediario deve consegnare prima della firma.

Una guida completa con requisiti ed esempi è disponibile nella pagina dedicata alla cessione del quinto per insegnanti NoiPA di Orfin Italia. Per una simulazione sul proprio cedolino si può richiedere un preventivo gratuito.

Domande frequenti

La scuola può rifiutare la cessione del quinto? No. L’amministrazione deve rilasciare il certificato di stipendio e applicare la trattenuta. Il benestare serve solo per il prestito delega.

Un supplente annuale può chiedere la cessione del quinto? Sì, ma la pratica è valutata caso per caso e la durata è legata alla scadenza del contratto.

Se ho già una cessione posso rinnovarla? Sì, dopo aver pagato una parte del piano. Il nuovo prestito estingue il vecchio e la differenza viene liquidata.

Cosa succede se vado in pensione durante il piano? Le rate restanti vengono trattenute sulla pensione.

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