Il film “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi e prodotto da Notorious Pictures, che racconta la storia di Giulia Cecchettin, viene proiettato mercoledì 25 novembre alle 10.30 nella Sala della Regina della Camera dei deputati. L’evento è promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sarà introdotto dalla vicepresidente Anna Ascani, con l’intervento di Gino Cecchettin e il coinvolgimento degli studenti. Saranno presenti anche la regista e il cast.

Il Parlamento come casa della democrazia

Per Ascani il film è “molto altro”: un cantiere dove edificare una nuova umanità, in cui spetta a ognuno continuare l’opera perché un dolore privato diventi salvezza collettiva. “Il Parlamento è la casa della democrazia e il luogo in cui si costruisce il cambiamento che serve”, afferma la vicepresidente. L’obiettivo non è solo raccogliere una testimonianza, ma spezzare il sistema che nutre l’odio con prevenzione, educazione e leggi adeguate. Alla base c’è una cultura del rispetto, da costruire a partire dalla scuola con l’educazione sessuo-affettiva.

Gino Cecchettin: “Ora tocca a noi adulti ascoltare”

Il padre di Giulia ringrazia per l’attenzione dedicata al film e sottolinea che il risultato più importante si vedrà in futuro: nelle domande che il film farà nascere e nelle relazioni che aiuterà a ripensare. Il desiderio della famiglia e della Fondazione è che la pellicola non lasci solo commozione e tristezza, ma un messaggio di speranza: la violenza può essere prevenuta e ciascuno può contribuire a una cultura fondata sul rispetto. “Finora abbiamo chiesto ai ragazzi di ascoltare la storia di Giulia. Adesso è arrivato il momento che siamo noi adulti ad ascoltare loro”, dice Cecchettin.

Notorious Pictures: “Fare rumore per Giulia”

Per Guglielmo Marchetti, amministratore delegato e presidente di Notorious Pictures, realizzare il film ha significato assumersi una responsabilità, perché il cinema può rompere il silenzio e generare consapevolezza. “Sappiamo che un film non basta. La commozione deve trasformarsi in impegno e l’impegno in azioni concrete”, dichiara. Marchetti ringrazia la regista, gli artisti, i professionisti e gli spettatori che hanno accolto l’invito a “fare rumore per Giulia e per tutte”. Un ringraziamento speciale va a Gino Cecchettin, alla famiglia e alla Fondazione Giulia Cecchettin, che hanno trasformato il dolore in un impegno concreto.