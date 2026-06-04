Scuole in ospedale, il MIM stanzia venti milioni. Valditara: “Straordinario valore umano, educativo e sociale”

Venti milioni di euro per sostenere le scuole in ospedale. Ad annunciarlo – confermando l’anticipazione della Tecnica della Scuola nelle scorse settimane – è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in un messaggio letto durante il convegno celebrativo “Cinquant’anni di scuola in ospedale”, che si è svolto nella mattinata del tre giugno all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Come ricorda l’Ansa, si tratta di una realtà che “permette a bambini e ragazzi ricoverati di non interrompere il proprio percorso di studi”, e che per il Ministro rappresenta “un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale“, oltre a testimoniare “un impegno costante nel garantire il diritto all’istruzione anche nei momenti più difficili della vita dei giovani pazienti”.

Per Valditara, aggiunge Ansa, è “particolarmente significativa la testimonianza di una ex paziente che, grazie alla determinazione personale e al sostegno ricevuto, ha potuto conseguire il diploma durante il percorso di cura, una vicenda esemplare che rende evidente il ruolo prezioso svolto dai docenti e da tutti coloro che, con competenza e dedizione, contribuiscono al successo di questa realtà”.

“Questi esempi”, ha concluso il ministro, “belli, positivi, di impegno e di successo nella sfida contro la malattia meriterebbero una eco da parte dei mezzi di informazione”.