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26.05.2026

Accoglienza studenti provenienti da Gaza e Scuola in ospedale: in scadenza due avvisi finanziati dal PN 2021/2027

Lara La Gatta
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Indice
Accoglienza studenti da Gaza
Scuola in ospedale

Sono due gli avvisi in scadenza in queste ore finanziati con le risorse del PN 2021/2027.

Accoglienza studenti da Gaza

L’avviso pubblico prot. 106911 del 6 maggio 2026 intende garantire l’integrazione, l’inclusione, il diritto allo studio e la continuità didattica attraverso azioni formative e di supporto, anche linguistico, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza.

L’iniziativa è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027.

Le attività formative per il primo e secondo ciclo di istruzione possono riguardare le seguenti tipologie di intervento:

  • Laboratorio di Lingua Italiana L2 – Italiano per stranieri
  • Area linguistico-artistico-espressiva
  • Area matematico-scientifico-tecnologica.

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà aperta fino alle ore 18.00 del 26 maggio 2026.

L’avviso è finanziato con risorse pari a 1,5 milioni di euro.

Scuola in ospedale

L’avviso pubblico prot. n. 102004 del 4 maggio 2026 si pone l’obiettivo di potenziare la didattica e di realizzare progetti formativi e di inclusione scolastica per la scuola in ospedale, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 5 agosto 2025, n. 158.

L’iniziativa è cofinanziata dal FSE+ nell’ambito del PN “Scuola e competenze” 2021-2027.

Le attività formative possono riguardare interventi di ampliamento del tempo scuola, di inclusione, di riduzione dei divari di apprendimento e territoriali, di contrasto alla dispersione scolastica, inclusi percorsi di motivazione allo studio. In particolare:

  • Area linguistico-artistico-espressiva
  • Area matematico-scientifico-tecnologica
  • Potenziamento linguistico
  • Innovazione didattica e digitale
  • Educazione civica e alla legalità
  • Laboratorio creativo e artigianale
  • Arte; scrittura creativa; teatro; musica; canto
  • Educazione motoria; sport, gioco didattico.

L’importo della proposta progettuale di ciascun istituto scolastico è dato dalla somma del valore finanziario dei singoli moduli contenuti all’interno del progetto entro il limite massimo di euro 50.000,00.

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà aperta fino alle ore 18.00 del giorno 27 maggio 2026.

L’avviso è finanziato con risorse pari a 20 milioni di euro.

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