Scuole occupate, non c’è pace: a Roma una ragazza precipita nel cortile del liceo. A Genova s’indaga per danneggiamento aggravato e apologia del nazismo

Non c’è pace per le scuole superiori occupate dagli studenti (principalmente per chiedere di sospendere gli attacchi a Gaza e contro la legge di bilancio 2026). Tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, degli individui armati di spranghe sono entrati nel liceo scientifico Da Vinci di Genova, occupato pacificamente dagli studenti, degli individui (alcuni dei quali minori) che avrebbero gridato ‘viva il duce’, devastato alcune aule, infrangendo i vetri, anche della parte della scuola dove si trovavano gli studenti. Sui muri hanno lasciato decine di scritte, alcune delle quali inneggianti a Mussolini e anche una svastica.

Domenica 26 ottobre, al liceo classico Pilo Albertelli, in via Manin a Roma, occupato da alcuni giorni, una studentessa è caduta nel sotto basso sito nel cortile interdetto dalla presenza di grate chiuse con un lucchetto: il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito il recupero della ragazza che è stata portata in ospedale in ambulanza.

“Ancora una volta l’occupazione di un istituto scolastico ha rischiato di trasformarsi in tragedia”, ha commentato, parlando con l’Ansa, Mario Rusconi, presidente di Anp Roma.

La preside, Rosa Palmiero, ha fatto sapere che è stata messa in sicurezza l’area e interdetto il passaggio nel sito in cui si è verificato l’incidente.

“Alla luce di tutto ciò, necessito che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale richiamando gli studenti minori, impedendo loro di perseverare nell’occupazione. Chiedo inoltre ai genitori dei maggiorenni di esercitare la loro responsabilità morale richiamando l’attenzione sulla pericolosità degli avvenimenti accaduti e sulle conseguenze che non hanno ancora dispiegato i loro effetti”, ha concluso la dirigente scolastica, auspicando in giornata “lo sgombero ordinato del nostro istituto scolastico”.

Nel frattempo, al liceo Leonardo Da Vinci, la scientifica è tornata sul posto per raccogliere altre eventuali impronte e tracce lasciate dal gruppo di assalitori: non è stato ancora aperto un fascicolo ma il reato che potrebbe essere ipotizzato sarebbe quello di danneggiamento aggravato e l’apologia del nazismo e del fascismo.

Alcuni degli assalitori, infatti, sono entrati inneggiando al duce mentre al termine del raid hanno dipinto una svastica con lo spray. Per la questura, scrive l’Ansa, si tratterebbe di un gruppo di giovani appartenenti alle bande di “maranza”, gang di minorenni violenti che imperversano soprattutto nelle periferie delle città e legati anche agli ambienti di estrema destra.