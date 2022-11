Scuole paritarie, in Sicilia oltre 4 milioni di contributi

Dalla Regione contributi per oltre 4 milioni di euro alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado della Sicilia. Lo stabilisce il decreto del dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio, che destina, per l’anno scolastico scorso 2021/2022, la somma di 4.140.163 euro del bilancio regionale a 91 istituti di tutta l’Isola. Il contributo è stato determinato in relazione al numero di classi con almeno dieci alunni, di studenti con disabilità e di coloro che hanno difficoltà di apprendimento con necessità di insegnamento integrativo.

«Si conferma l’impegno del governo regionale – afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano – nel sostegno alle scuole paritarie che svolgono un ruolo importante nell’istruzione, nella crescita e nell’educazione di bambini e ragazzi in ogni angolo della Sicilia, favorendo l’inclusione dei soggetti con difficoltà di apprendimento».

Il decreto e l’elenco delle scuole ammesse al contributo e di quelle escluse è consultabile sul sito del dipartimento a questo link.