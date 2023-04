Scuole paritarie: semplificare il riconoscimento e contributi in tempi ridotti, il piano del ministro Valditara

Scuole paritarie: semplificare il riconoscimento e contributi in tempi ridotti, il piano...

Nel “Piano generale di semplificazione per il settore della scuola”, presentato in Consiglio dei Ministri, nella serata del 20 aprile, dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, c’è spazio anche per le scuole paritarie.

Lo stesso ministro ha detto che il piano servirà a “liberare la scuola dai lacci burocratici perché possa concentrarsi sulla sua missione educativa” e che l’informativa è coerente con quanto annunciato a novembre scorso alle Camere durante l’illustrazione delle linee programmatiche della sua gestione.

Al punto 7 si parla proprio di “più supporto, più qualità e più scelta”. Nello specifico, nuovi processi digitali dedicati alle scuole paritarie, per:

Semplificare il riconoscimento della parità;

Estendere misure e servizi digitali già disponibili per le scuole statali;

Ridurre i tempi per l’erogazione dei contributi.

