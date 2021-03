Scuole Puglia. Bari e Taranto verso la chiusura. Emiliano: governo timido

I dati Covid crescono e interviene, a commentarli, l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco, che ai giornalisti di Repubblica dichiara: “I numeri sono in crescita, abbiamo superato i famosi 250 contagi per 100mila abitanti sia nella provincia di Bari sia in quella di Taranto.” Dati dunque che condurranno le province di Bari e Taranto in zona arancione o più probabilmente rossa, con relativo passaggio di tutte le scuole alla didattica a distanza per tutti i gradi, così come stabilito dall’ultimo Dpcm.

Il Governatore Emiliano

Il Governatore Emiliano sul proprio profilo Facebook qualche giorno fa torna sulla questione della chiusura delle scuole e del ricorso alla DaD, motivando le scelte della Regione Puglia come prese alla luce delle richieste dei cittadini, e fa riferimento a una mamma che accusa una maestra di avere infettato 14 bambini.

Il Governatore Emiliano le risponde così: “Non possiamo chiudere noi Regioni le scuole e tutto il resto, lo deve fare il governo che ha praticamente privato le Regioni di tutti i poteri di contenimento della curva epidemica, anche a scuola, che possono essere esercitati solo nell’intervallo di tempo tra un dpcm e l’altro e solo a condizioni molto particolari di peggioramento dei dati. Il risultato della timidezza del governo con il fenomeno del contagio scolastico e del depotenziameto dei poteri delle Regioni potrebbe essere l’accelerazione della variante inglese e della terza ondata.”

Scarso approvvigionamento dei vaccini

E lamenta uno scarso approvvigionamento di vaccini: “Al sud, Puglia e Campania su tutte, si mandano meno vaccini che in altre regioni del nord e del centro che avendo il doppio degli ospedali e degli addetti alla sanità se ne prendono molte di più di noi. Eppure combattiamo senza tregua e stiamo per finire di vaccinare tutto il personale scolastico, speriamo entro metà mese di marzo.”

