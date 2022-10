Segreterie scolastiche sovraccaricate di lavoro, Flc Cgil scrive al Mi: prorogare i termini del Programma Annuale 2023

L’anno scolastico è iniziato da poco più di un mese e le segreterie scolastiche sono già oberate di lavoro. A segnalare la situazione di sovraccarico al Ministero, al fine di un rinvio dei termini per la presentazione del Programma Annuale, esercizio finanziario 2023, è la Flc Cgil. Il sindacato, attraverso una lettera a firma del segretario Francesco Sinopoli e inviata al Capo Dipartimento per le Risorse Umane e finanziarie Jacopo Greco, segnala anche le contemporanee e complesse procedure amministrativo contabili per l’attuazione del Pnrr che comportano variazioni al Programma Annuale 2022 e incidono sull’avanzo di amministrazione.

LA LETTERA DELLA FLC CGIL